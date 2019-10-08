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Мораєс: Я вже є історією України

13:50 326 Читать на русском
Мораєс: Я вже є історією України
Жуніор Мораєс / УАФ

Нападник Шахтаря та збірної України Жуніор Мораєс прокоментував своє потрапляння у список десяти найкращих бомбардирів в історії елітного дивізіону чемпіонату України.

"Я дуже радий цьому досягненню. Воно є результатом важкої роботи. Я вже є історією України.

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Коли заб'ю 100-й гол в чемпіонаті України? Якщо чесно, зараз не думаю про це. Зараз найголовніше – підготовка до наступних матчів збірної України. А 100-й гол буде", – розповів Мораєс офіційному Youtube-каналу УАФ.

Нагадаємо, гол Мораєса у ворота СК Дніпро-1 дозволив йому увійти в топ-10 найкращих бомбардирів чемпіонату України за весь період його існування.

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