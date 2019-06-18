Легія хоче отримати від Динамо 2 млн євро за свого захисника Вєтеску, – журналіст

Легія не має наміру дешево відпускати свого захисника Матеуша Вєтеску в Динамо.

Журналіст видання Super Express Пьотр Кожмінскі зізнався про трансферну вартість польського таланта та розповів про його сильні сторони.

Динамо знову цікавиться захисником Легії Вєтескою, якого не змогло підписати взимку, – польський журналіст

"Його вартість на порталі Transfermarkt становить 1,5 мільйона євро. Не думаю, що Легія відпустить Матеуша менш ніж за 2 мільйони.

Цей хлопець досить високий (188 см – прим.). Добре грає головою. Він постійно йде до чужого штрафного майданчика при стандартах.

За Легію в цьому сезоні голами не відзначався, але в сезоні 201718 був в оренді в Гурніку і там багато забивав (7 м'ячів в 42 матчах – прим.).

Також володіє непоганим першим пасом. Але Матеушу трохи не вистачає швидкості", – цитує Кожмінскі видання Football Hub.

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