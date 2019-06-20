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Євро U-21: Італія несподівано поступилась Польщі, Іспанія зберегла шанси на вихід з групи, обігравши Бельгію

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Євро U-21: Італія несподівано поступилась Польщі, Іспанія зберегла шанси на вихід з групи, обігравши Бельгію
Італія – Польща / Фото UEFA

Відбулися матчі другого туру в групі В чемпіонату Європи-2019 серед збірних U-21.

Євро U-21, група F, 2-й тур

Італія – Польща – 0:1

Гол: Белік, 40

Іспанія – Бельгія – 2:1

Голи: Ольмо, 7, Форналс, 89 – Борнаув, 24

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Господарі впевнено розпочали матч і часто створювали гострі моменти біля воріт збірної Польщі. Проте саме гостям судилось відкрити рахунок і трапилось це під завісу першого тайму.

Після перерви італійці демонстрували тотальну домінацію, але з 41 удару від господарів – жоден не став результативним. В підсумку, Польща здобула другу поспіль перемогу і очолює свою групу. Італія – на 2-й сходинці.

Іспанці довго не церемонились із суперником і вже на 6-й хвилині відкрили рахунок. Проте, гравці збірної Бельгії вирівняли становище ще до свистка на перерву.

В другому таймі гра була рівною. Вирішальний гол був забитий іспанцями лише наприкінці матчу. Таким чином збірна Іспанії зберегла шанси на вихід із групи, а бельгійці вже остаточно не пройдуть далі групового етапу.

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