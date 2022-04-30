"Для мене одразу усе вимкнулося у 2014-му році. У моїй родині не було дилеми: куди, що, їхати на Росію, не їхати на Росію. Просто вимкнена країна в голові.

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В той бік не повертається нічого. Все, не цікаво. Починаючи від фільмів, серіалів. Музика інколи доходила, оскільки в мене молоді хлопці, вони її слухали. А все інше...

Є інші країни, і тут можна заробляти. Тому, поїздка Ваньки Ордеця до Росії була для мене незрозумілою. Він заручник контракту? Та слухайте... Зараз ми знаємо, що таке заручник. Це коли пов'язано зі смертю і капець. Все інше – це ухвалення рішень", – сказав Головко у програмі "Пряма червона".

Нагадаємо, Ордець ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну несміливо висловився за мир, але продовжує залишатися у московському клубі.

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