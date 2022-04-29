Олександр Головко – колишній капітан Динамо і збірної України – розповів про залаштунки виїзного матчу з росіянами у 1999 році.

"Це були не найкращі матчі для мене. Дуже переживав. Є поєдинки, які проходили спокійно – навіть проти сильних суперників у Лізі чемпіонів. А ці на якомусь взводі були, багатьох помилок припускався.

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Дякую, що інші були не такими, як я, забили багато голів (у поєдинку в Києві Україна виграла 3:2 – прим.). Гол Шеви Філімонову – це окрема пісня. Диво, насправді диво. Вони тоді виглядали краще, ми грали точно не на 1:1. Дуже на тоненького все було.

Найцікавіше – тоді до нас у роздягальню завели Путіна. Представили як прем'єр-міністра. Лужков, здається, ще годинники нам подарував. Він у мене є", – розповів Головко в ефірі YouTube-каналу Пряма червона.

Нагадаємо, ті два поєдинки у відборі на Євро-2000 стали єдиними в історії протистоянь української і російської національних збірних.

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