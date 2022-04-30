"Для меня сразу все отключилось в 2014-м году. В моей семье не было дилеммы: куда, что, ехать на Россию, не ехать на Россию. Просто выключена страна в голове.

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В ту сторону ничего не поворачивается. Всё, не интересно. Начиная с фильмов, сериалов. Музыка иногда доходила, потому что у меня молодые ребята, они ее слушали. А все остальное...

Есть другие страны и здесь можно зарабатывать. Поэтому поездка Ваньки Ордеца в Россию была для меня непонятной. Он заложник контракта? Да слушайте... Сейчас мы знаем, что такое заложник. Это когда связано со смертью и капец. Все остальное – это принятие решений", – сказал Головко в программе "Пряма червона".

Напомним, Ордец еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину робко высказался за мир, но продолжает оставаться в московском клубе.

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