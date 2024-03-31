Комерційний директор СК Дніпро-1 В'ячеслав Фрідман пояснив, чому "спортклубівці" не хочуть повернути до свого складу нападника Динамо Владислава Супрягу.

"Для нас Супряга занадто дорогий. Ми обговорювали такий варіант, але в нього велика зарплата, яку СК Дніпро-1 не потягне.

Екс-тренер Динамо, який "зачохлив" Супрягу, порівняв його з Холандом і Варді

Подивимося, як розвиватимуться події далі, буде йому довіряти Шовковський чи ні.

Якщо Динамо погодиться його відпустити, ми можемо розглянути Супрягу як підсилення влітку, але за умови, що він піде на зниження зарплати або більшу її частину оплачуватиме Динамо. Я вважаю Супрягу хорошим футболістом, в СК Дніпро-1 він класно грав", – сказав Фрідман у коментарі Українському футболу.

До слова, за інформацією редактора вищевказаного видання Андрія Піскуна Супряга щомісяця отримує 35 тисяч євро (420 тис. євро на рік).

Нагадаємо, у поточному сезоні 24-річний нападник провів за Динамо лише 6 матчів, в яких відзначився одним асистом. Його контракт з киянами чинний до літа 2026 року, а Transfermarkt оцінює гравця у 800 тисяч євро.

Ворскла – Динамо: анонс матчу УПЛ