"Для нас Супряга слишком дорогой. Мы обсуждали такой вариант, но у него большая зарплата, которую СК Днепр-1 не потянет.

Экс-тренер Динамо, который "зачехлил" Супрягу, сравнил его с Холандом и Варди

Посмотрим, как будут развиваться события дальше, будет ему доверять Шовковский или нет.

Если Динамо согласится его отпустить, мы можем рассмотреть Супрягу как усиление летом, но при условии, что он пойдет на снижение зарплаты или большую ее часть будет оплачивать Динамо. Я считаю Супрягу хорошим футболистом, в СК Днепр-1 он классно играл", – сказал Фридман в комментарии Украинскому футболу.

К слову, по информации редактора вышеуказанного издания Андрея Пискуна Супряга ежемесячно получает 35 тысяч евро (420 тыс. евро в год).

Напомним, в текущем сезоне 24-летний нападающий провел за Динамо лишь 6 матчей, в которых отметился одним ассистом. Его контракт с киевлянами действует до лета 2026 года, а Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.

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