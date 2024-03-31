Матч Ворскла – Динамо відбудеться сьогодні, 31 березня, на стадіоні імені В. Бутовського й Полтаві. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом. Дивитися гру онлайн можна у додатку на Setanta Sports, а також на інших провайдерах зі списку UPL.TV. Гру розсудить Олександр Шандор.

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Динамо плавно повертається у чемпіонські перегони. Кияни під керівництвом Олександра Шовковського досі не знають поразок у чемпіонаті, вигравши 7 із 8 матчів – як наслідок, кияни наблизились до лідерів УПЛ на дистанцію 5-ти залікових балів. І це при купі незіграних матчів. Шахтар зіграв на два матчі більше, СК Дніпро-1 – на три, а Кривбас взагалі на чотири.

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За очікуваними очками столичний гранд тримається на вершині. Якщо перемогти в дограваннях, то можна вискочити нагору і в реальній таблиці. Втім, поки що це лишень роздуми та мрії – прямо зараз же необхідно уникати осічок. Кейс із матчу проти Вереса, коли перемогу втратили на останніх секундах, не повинен повторитись.

Сьогоднішній суперник сприяє успіху. Ворскла під керівництвом Сергія Долганського била Чорноморець і Верес, мінімально програвши Зорі й Олександрії. Статистика голів – 3:3. Не круто, але й не погано, як говорив товаріщ Дятлов із серіалу про Чорнобиль. Футбол полтавців цілком відповідає даній характеристиці – нічого цікавого та дійсно ефективного, але й нічого жахливого у грі немає.

"Зелено-білі" дещо змінились після відходу Віктора Скрипника. Команда перестала пресингувати, майже не відбираючи м'яч на чужій половині. Замість швидкісних контратак у 2-3 передачі підопічні Сергія Долганського стараються більше працювати з м'ячем, збільшивши кількість володінь із 10+ пасами, хоча ці перепасовки не дуже гострі. Ворскла намагається діяти обережніше, що вилилось у меншу кількість низьких втрат.

Цей колектив виглядає дисципліновано й просто. Не більше. Якщо Динамо бажає зачепитись за золото, то подібних суперників необхідно перемагати без особливого напруження – втім, є кілька нюансів. По-перше, матч пройде у Полтаві. По-друге – тренувальний процес киян був порушений паузою на збірні, після якої деякі лідери матимуть проблеми з тонусом.

Усі очікують на перемогу підопічних Олександра Шовковського, однак у поєдинку з Вересом на неї теж очікували. По факту ж гранду забракло кадрів для того, щоб витримати більше 60 хвилин у сталій інтенсивності (особливо не вистачало Буяльського). Щоправда, рівняни активно йшли у контрпресинг і не давало продиху центрхавам Динамо.

Полтавці ж грають простіше – сьогодні можна очікувати на звичайний блок, який виставляла Зоря у попередньому турі. Легко в тому поєдинку теж не було, однак Динамо перемогло (2:0). До того ж, ворскляни сьогодні змушені грати без двох лідерів, причому втрата Мякушка прямо зараз виглядає катастрофічною.

Кадрова ситуація

Травмовані: Якубу, Чеснаков, Скляр – Ярмоленко (під питанням), Буяльський

Не зіграють з інших причин: Михавко (Динамо; поза заявкою)

Дискваліфіковані: Хрипчук, Пердута, Мякушко – Шепелєв

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Динамо

Ворскла: Ісенко – Крупський, Сантана, Павлюк, Бацула – Челядін, Сіссоко – Кане, Феліпе, Глущенко – Степанюк

Динамо: Бущан – Тимчик, Попов, Сирота, Дубінчак – Бражко – Волошин, Андрієвський, Шапаренко, Кабаєв – Ванат

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Динамо безумовним фаворитом матчу УПЛ. На перемогу підопічних Олександра Шовковського дають 1.46, а на тріумф Ворскли – аж 8.20. Нічия була оцінена коефіцієнтом 4.55.

Фахівці не визначились, чи буде у матчі висока результативність. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 1.91, аналогічний тотал менше – 1.99. Гол Владислава Ваната помножить вашу ставку на 2.20, а Руслана Степанюка – на 4.50.

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