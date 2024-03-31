"Останнім часом у Влада важкий період. Пам'ятаю, коли Супряга переходив до нас зі СК Дніпро-1, до нього була дуже пильна увага з боку преси. Писали, що він – це "новий Шевченко", "майбутнє збірної і всього українського футболу".

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Не всі молоді футболісти справляються з таким тиском. Напевно, були й тренерські помилки, якісь моменти ми не додивилися. Але великі аванси мають бути чимось підкріплені.

Кар'єра Влада у певний момент пішла вгору – перехід в Динамо, гра з Аяксом у відборі Ліги чемпіонів, чемпіонство з юнацькою збірною на чемпіонаті світу, хвалебна преса. Можливо, Супряга не впорався з цим тиском і великими очікуваннями від нього. Звичайно, і травми вплинули на його кар'єру, але ушкодження – це частина футболу, від цього нікуди не дінешся.

Багато футболістів, які стають чемпіонами світу просто зникають. Он Холанд – не чемпіон світу, але сьогодні він найбільш забивний нападник.

Що потрібно робити Супрязі далі? Потрібно терпіти, працювати і вірити в себе. Можливо, йому треба знайти свою команду і свій чемпіонат. У нього вже є досвід гри в топ-лізі – Серії А. Бо навіть 24 хвилини в Сампдорії – це все одно це досвід. Не кожен український футболіст грав у Європі, а в Супряги цей досвід є.

А те, що йому вже 24 роки... Я теж приїхав у Динамо в 23 роки. Нічого страшного в цьому віці немає, у нього все попереду. Якщо він буде правильно до себе ставитися, знайде свою команду, почне забивати, то впевненість до нього повернеться. Звичайно, він змарнував багато часу, але життя на цьому не закінчується, головне – працювати і вірити в себе. Багато футболістів і в 27-28 починають виблискувати. Згадайте Варді з Лестера, він тільки близько 30-ти років потрапив до збірної Англії", – сказав Хацкевич у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, у поточному сезоні Супряга провів за Динамо лише 6 матчів, в яких відзначився одним асистом. Його контракт з киянами чинний до літа 2026 року, а Transfermarkt оцінює гравця у 800 тисяч євро.

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