Колишній український тренер Олександр Севідов поміркував щодо проблем Динамо у матчі з Кривбасом і загалом у поточному сезоні.

"Динамо виглядало трошки розгублено. Уже не перший матч видно слабку гру "біло-синіх" в обороні. Повільні центральні захисники, які припускаються великих позиційних помилок. Це зараз бич Динамо.

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Не хочу нікого звинувачувати. Просто Динамо втратило практично всіх своїх захисників. Двоє найкращих зараз грають в АПЛ (Миколенко та Забарний – прим.)", – поділився Севідов на YouTube-каналі Фінти і Підкати.

Додамо, що після того, як Динамо тимчасово очолив Шовковський, кияни здобули три поспіль перемоги.

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