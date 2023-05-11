Бывший украинский тренер Александр Севидов порассуждал о проблемах Динамо в матче с Кривбассом и в целом в текущем сезоне.

"Динамо выглядело немножко растерянно. Уже не первый матч видна слабая игра "бело-синих" в обороне. Медленные центральные защитники, которые допускают большие позиционные ошибки. Это сейчас бич Динамо.

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Не хочу никого обвинять. Просто Динамо потеряло практически всех своих защитников. Двое лучших сейчас играют в АПЛ (Миколенко и Забарный – прим.)", – поделился Севидов на YouTube-канале Финты и подкаты.

Добавим, что после того, как Динамо временно возглавил Шовковский, киевляне одержали три подряд победы.

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