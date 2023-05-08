Третя перемога Шовковського-тренера у відеоогляді матчу Кривбас – Динамо – 0:1
17:10 - Читать на русском
Кривбас поступився Динамо у 25 турі УПЛ. Дивіться відео гола та огляд зустрічі.
48’ Денис Попов
Кривбас мав значно більше моментів до перерви, однак Руслан Нещерет діяв бездоганно. Особливо яскравим був сейв на 45+2-й хвилині – молодий кіпер Динамо перевів у поперечку постріл Луньова з кількох метрів.
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Кривбас поплатився за своє марнотратство в дебюті другого тайму. Денис Попов, наче елітний центрфорвард, замкнув подачу Андрієвського з правого флангу. Цей гол виявився єдиним у зустрічі і приніс Олександру Шовковському третю поспіль перемогу на чолі Динамо.
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