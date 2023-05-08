Кривбас мав значно більше моментів до перерви, однак Руслан Нещерет діяв бездоганно. Особливо яскравим був сейв на 45+2-й хвилині – молодий кіпер Динамо перевів у поперечку постріл Луньова з кількох метрів.

Динамо здолало Кривбас – ударний відрізок приніс Шовковському третю перемогу, єврокубки віддаляються від Вернидуба

Кривбас поплатився за своє марнотратство в дебюті другого тайму. Денис Попов, наче елітний центрфорвард, замкнув подачу Андрієвського з правого флангу. Цей гол виявився єдиним у зустрічі і приніс Олександру Шовковському третю поспіль перемогу на чолі Динамо.