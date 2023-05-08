Олександр Шовковський вдало стартував на посаді виконувача обов'язків головного тренера – Динамо під його керівництвом на виїзді обіграло Металіст і Ворсклу. Сьогодні киян очікував третій виїзний поєдинок – цього разу проти команди Юрія Вернидуба. Кривбас ще сподівається посісти п'яте єврокубкове місце, хоч і відстає від Олександрії на 6 очок. Кияни ж відпустили Зорю на 5 пунктів, тому для продовження боротьби за Лігу Європи "біло-синім" потрібно було брати три очки. Матч, як і онлайн-трансляція Кривбас – Динамо Київ, мав стартувати о 13:00, але через повітряну тривогу, спричинену сусідами-недоумками, гра почалася із запізненням на 15 хвилин.

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У заявку Кривбаса потрапив новачок Даніель Соса, про перехід якого криворіжці оголосили в неділю. Нападник збірної Нігеру розпочав гру в запасі. У Динамо несподіванок не було – дискваліфікованого Максима Дячука замінив Денис Попов, а замість Вівчаренка вийшов Дубінчак. Всі інші після перемоги у Полтаві зберегли місця у старті. Гравці Динамо вийшли на поєдинок у спеціальних футболках на підтримку Мірчі Луческу.

Вже на 2-й хвилині Кривбас ледь не забив. Нещерет загубив ворота, але таки дотягнувся до м'яча після удару головою. Щоправда, у тому епізоді, схоже, був офсайд. Знову момент у Кривбаса – Микитишин розхитав Сироту і цілив у ближній кут, але пробив дуже невдало. Кривбас давав захисникам Динамо розігрувати м'яч і не йшов у пресинг, вступаючи у відбір вже ближче до центру поля. Натомість команда Вернидуба активно використовувала фланги, раз за разом навантажуючи Дубінчака і трохи менше – Тимчика.

Динамо ж вперше пішло в атаку лише на 10-й хвилині, проте без удару по воротах Кліщука. Кривбас відповів ударом Капіча, який потягнув Нещерет. Нарешті хоч щось від киян попереду – Сидорчук здалеку зарядив вище. А от у Беніто був класний момент. Андрієвський, Кабаєв та Буяльський швидко розіграли, м'яч опинився у нігерійця, який не зміг переграти Кліщука з кількох метрів. Це був найкращий момент киян до перерви.

Той-таки Беніто мав ще один шанс. Після його удару на газоні залишилися одразу двоє футболістів – від паху Бескоровайного м'яч влучив у обличчя іншому гравцю Кривбаса. Кияни апелювали на гру рукою, але VAR та арбітр пенальті не побачили. А перед свистком на перерву Кривбас змарнував супершанс. Луньов підстеріг відскок м'яча від стінки і з лінії воротарського зарядив у поперечину! Можливо, врятував і Нещерет, який теж зачепив м'яч.

Зрештою, 0:0 – перший тайм у Кривому Розі завершився нулями. Початок і кінець тайму були за командою Вернидуба, яка була ближчою до гола. У Динамо був хіба момент Беніто – Шовковському потрібно було шось вигадувати, адже якісних позиційних атак у "біло-синіх" майже не було.

Шовковський і вигадав, випустивши Волошина замість Кабаєва. Назар, який першу частину сезону відіграв саме у Кривбасі, одразу почав загострювати, а вже на 48-й хвилині Динамо забило. Попов залишився у чужому штрафному після невдало розіграного стандарту і спокійно замкнув подачу Андрієвського.

Міг забивати й сам Андрієвський, який з лінії штрафного пробив у руки Кліщуку. Активніше заграли кияни після голу Попова – напівмоменти були у Сидорчука та Ваната, а от Кривбас і близько не атакував так, як у першій половині. Жодного удару проти п'яти у киян – красномовна статистика за перші 15 хвилин другого тайму.

Микитишин на рівному місці потягнув задню поверхню стегна і залишив поле. Замість нього вийшов Даніель Соса, який дебютував за Кривбас. Шовковський кинув у гру своїх легіонерів – Перріс та Рамірес замінили Беніто з Ванатом. Ямаєць вийшов "ударно", одразу ж отримавши жовту за явний фол проти Дібанго. А от Рамірес міг відзначитися – Волошин розкішно розібрався і вивів венесуельця майже віч-на-віч. Ерік програв дуель Кліщуку. Це був останній момент у поєдинку. Хіба що Перріс ще обвідним ударом не влучив у ворота.

0:1 – Динамо виграло третій поспіль матч із Шовковським. Кияни набрали 50 балів і, принаймні, тимчасово наблизилися до Зорі на відстань двох очок. Кривбас поки що шостий – 32 пункти, але до єврозони вже 6 очок. У наступному турі УПЛ Динамо прийме Чорноморець, Кривбас вдома зіграє з Рухом.