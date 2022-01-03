"Вірити нескладно завжди. Ми надто відстали. Зараз лише Манчестер Сіті може програти титул, але може статися все що завгодно. На жаль, ми лідирували, але упустили відрив. Ми віддали його.

Нічия на користь Манчестер Сіті і божевільний гол Ковачіча у відеоогляді матчу Челсі – Ліверпуль

Все можливо. Ми концентруватимемося на собі, Челсі – на собі. Нам треба досягти результату. Перемагати, грати у хороший футбол. Звучить досить просто, але, як ви побачили, це складно", – наводить слова ван Дейка Daily Mail.

Додамо, що Ліверпуль та Челсі розписали результативну нічию (2:2) у матчі 21-го туру АПЛ. Завдяки цьому Манчестер Сіті зберіг відрив від другого Челсі у 10 очок.

Челсі та Ліверпуль ефектно поділили очки на користь Сіті – "червоні" скористалися подарунками, "сині" оформили камбек