Челсі і Ліверпуль розписали видовищну нічию (2:2) в рамках 21-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Поєдинок на Стемфорд Брідж розпочався за сценарієм Ліверпуля. Вже на 9-й хвилині гості забили. Мане скористався помилкою в захисті Челсі та проштовхнув м'яч у сітку. Мерсисайдці подвоїли свою перевагу завдяки вдалим діям Салаха, який розібрався з суперником і вразив ворота колишньої команди.

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Челсі оговтався і зумів відповісти ще до перерви. Матео Ковачіч розкішним ударом з льоту скоротив відставання, а в компенсований до першого тайму час Пулішіч зрівняв рахунок!

У другому таймі команди вже не забивали. 2:2 – ця нічия влаштувала, передусім, Манчестер Сіті, обидва конкуренти якого втратили очки. Челсі набрав 43 бали і відстає від команди Гвардіоли на 10 пунктів. У Ліверпуля 42 очки і гра в запасі.