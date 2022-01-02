Челсі та Ліверпуль важко завершували рік – виграли лише по одному з трьох останніх матчів і випали з чемпіонських перегонів. Манчестер Сіті мчить до титулу з 10-очковим відривом, а конкуренти сьогодні визначали, хто закріпиться на другому місці.

Нічия на користь Манчестер Сіті і божевільний гол Ковачіча у відеоогляді матчу Челсі – Ліверпуль

Німецькі тренери підійшли до матчу з великими втратами. Юрген Клопп не міг розраховувати на Аліссона, Фірміно, Матіпа, Тьягу та Робертсона. Ще й сам пропускав матч через коронавірус – гостями керував Пеп (не Гвардіола, звичайно – Лейндерс). Томас Тухель залишився без Джеймса, Чілвелла та Вернера. І добровільно відсторонив Лукаку, покаравши за скандальне інтерв'ю.

Ліверпуль краще скористався подарунками

Суперники розпочали матч з люб'язностей і обмінялися новорічними презентами. Ліверпуль свій прийняв і розпакував, а Челсі відмовився від подарунка. Мерсисайдці не зуміли вибити м'яч з власного штрафного, але Пулішіч програв дуель Келлехеру і не забив. А Мане через кілька хвилин відкрив рахунок у зустрічі, скориставшись помилкою Чалоби. 20 ударів без голів і нарешті Садьйо забив.

Далі протягом матчу команди продовжували чимало помилятися. Це давало інтенсивність, нерви та видовище. Гру було цікаво дивитися вболівальникам, але тренерам навряд чи. Ліверпуль витискав більше користі для себе. Ковачіч і Рюдігер заснули та дозволили Тренту вирізати шикарну передачу на вільного Салаха. Єгиптянин у штрафному хитнув Алонсо і загнав м'яч під ближню стійку.

Челсі напрацював на камбек

Челсі дуже страждає через відсутність основних фулбеків. Травма Чілвелла – пів біди, а от без Джеймса вкрай важко. Ріс у цьому сезоні перетворився в ключового гравця і вів гру Челсі, виконуючи особливу роль зі зміщеннями у півфланг. Аспілікуета, який його заміняв, грає простіше та передбачуваніше. Капітан не раз стикався з Маунтом і Хаверцем, не міг поділити зони.

І навіть з такими втратами Челсі грав солідніше. Господарі у першому таймі краще контролювали м'яч і краще реагували на втрати контрпресингом. Є справедливість у тому, що "сині" до перерви відіграли два м'ячі, зрівнявши рахунок. Спершу з кутового – удар Алонсо потягнули, але Ковачіч на добиванні пробив точнісінько в "дев'ятку". А потім показовий гол забив Пулішіч, коли Канте та Рюдігер краще відпрацювали в єдиноборствах.

Інтенсивний, але безгольовий другий тайм

У другому таймі Ліверпуль заграв агресивніше. Якщо до перерви гості майже не вмикали високий пресинг, то по перерві почали зустрічати суперників біля штрафного майданчика. Водночас швидкі випади "червоних" нікуди не зникли. Кожен з атакувального тріо виривався на удар: Жота заліз в офсайд, Мане промахнувся, а постріл Салаха витягнув голкіпер.

Багато подій, але мало реальний гольових моментів. Тренери намагалися додати конструктиву замінами. У господарів з'явилися Жоржінью та Хадсон-Одой, у гостей вийшли Кейта та Окслейд-Чемберлен. Челсі потужніше провів кінцівку зустрічі, але стріляв виключно здалеку. Шанс Пулішіча (Келлехер потягнув удар впритул) так і залишився найнебезпечнішим до фінального свистка.

Матч завершився нічиєю. Челсі набрав 43 очки та залишився на другому місці. У Ліверпуля – 42 бали та третє місце.