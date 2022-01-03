"Верить несложно всегда. Мы слишком отстали. Сейчас только Манчестер Сити может проиграть титул, но может произойти все, что угодно. К сожалению, мы лидировали, но упустили отрыв. Мы его отдали.

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Всё возможно. Мы будем концентрироваться на себе, Челси – на себе. Нам нужно добиться результата. Побеждать, играть в хороший футбол. Звучит довольно просто, но, как вы увидели, это сложно", – приводит слова Ван Дейка Daily Mail.

Добавим, что Ливерпуль и Челси расписали результативную ничью (2:2) в матче 21 тура АПЛ. Благодаря этому Манчестер Сити сохранил отрыв от второго Челси в 10 очков.

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