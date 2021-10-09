"Найбільше мені прикро за угоду з Холандом, яку ми не уклали. Я був гендиректором Ювентуса і ми мали шанс підписати його за 2 мільйони євро, коли він грав за Мольде.

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Все було так близько. Зараз Ерлінга неможливо побачити в Серії А. Наступного літа жоден італійський клуб не матиме шансів його підписати", – цитує Маротту Фабріціо Романо у своєму Twitter.

Нагадаємо, норвезький форвард виступав за Мольде у 2017-2019 роках, звідки перебрався у Зальцбург за 8 мільйонів. Після року феєрії в Австрії Ерлінга купила Борусія, а тепер його сватають у Манчестер Сіті, Челсі, Реал, Баварію та інші гранди.

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