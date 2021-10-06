Борусія готова подвоїти зарплатню Холанду
Дортмундська Борусія усіма можливими способами прагне втримати у команді Ерлінга Холанда, за яким вишикувалась чимала черга.
Керівництво "джмелів" готове запропонувати 21-річному бомбардиру новий контракт із вдвічі більшою зарплатнею, повідомляє Bild.
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Зараз футболіст за рік отримує 8 мільйонів євро, а зможе заробляти 15. Такі дії Борусії Д спрямовані на те, щоб Холанд залишився у клубі бодай до 2023 року. Зараз за ним стежить чимало європейських грандів, серед яких Баварія, ПСЖ, Реал та інші.
Зауважимо, лише за 5 матчів нинішнього сезону Бундесліги Ерлінг Холанд встиг відзначитись 7 голами та 4 асистами. Чинний контракт нападника з "джмелями" розрахований до літа 2024-го.
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