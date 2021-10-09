"Больше всего мне обидно за соглашение с Холандом, которое мы не заключили. Я был гендиректором Ювентуса и мы имели шанс подписать его за 2 миллиона евро, когда он играл за Мольде.

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Все было так близко. Сейчас Эрлинга невозможно увидеть в Серии А. Следующим летом ни один итальянский клуб не будет иметь шансов его подписать", – цитирует Маротту Фабрицио Романо в своем Twitter.

Напомним, норвежский форвард выступал за Мольде в 2017-2019 годах, откуда перебрался в Зальцбург за 8 млн. После года феерии в Австрии Эрлинга купила Боруссия, а теперь его сватают в Манчестер Сити, Челси, Реал, Баварию и другие гранды.

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