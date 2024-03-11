Як повідомляв раніше Sport24, Євген Коноплянка вирішив завершити кар'єру гравця і зосередитись на агентській діяльності. Вінгер разом з колишнім партнером по Дніпру і збірній України Романом Зозулею планує створити профільну компанію і займатись працевлаштуванням українських футболістів у Європі.

Коноплянка готується завершити кар'єру та вже визначився з новою професією

"Наберіть Коноплянку і запитайте у нього. Ми що, будемо звертати увагу на все, що пишуть? Я поки що утримаюсь від коментарів", – заявив Зозуля у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, Коноплянка з січня 2024 року перебуває без команди, достроково розірвавши контракт з румунським ЧФР Клуж. Зозуля офіційно повісив бутси на цвях влітку 2023 року. Раніше Роман вже пробував себе в ролі агента, консультуючи двох українців з Іспанії – воротаря Райо Махадаонда Валентина Розе та центрального захисника Уніон Кольядо Владислава Загладька.

Зозуля потрібен агентському бізнесу – у нього є те, чого немає в інших