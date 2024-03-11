Как сообщал ранее Sport24, Евгений Коноплянка решил завершить карьеру игрока и сосредоточиться на агентской деятельности. Вингер вместе с бывшим партнером по Днепру и сборной Украины Романом Зозулей планирует создать профильную компанию и заниматься трудоустройством украинских футболистов в Европе.

Коноплянка готовится завершить карьеру и уже определился с новой профессией

"Наберите Коноплянку и спросите у него. Мы что, будем обращать внимание на все что пишут? Я пока воздержусь от комментариев", – заявил Зозуля в комментарии Украинскому футболу.

Напомним, Коноплянка с января 2024 года находится без команды, досрочно разорвав контракт с румынским ЧФР Клуж. Зозуля официально повесил бутсы на гвоздь летом 2023 года. Ранее Роман уже пробовал себя в роли агента, консультируя двух украинцев из Испании – вратаря Райо Махадаонда Валентина Розе и центрального защитника Униона Кольядо Владислава Загладько.

Зозуля потрібен агентському бізнесу – у нього є те, чого немає в інших