Роман Зозуля, який влітку повісив бутси на цвях, пробує себе у новій іпостасі.

Колишній форвард Динамо, Дніпра та низки іспанських клубів Роман Зозуля вирішив зайнятися агентською діяльністю, повідомляє Sport.ua.

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За інформацією джерела, він разом із Олександром Панковим (екс-агентом Артема Мілевського) цієї зими працював над тим, щоб працевлаштувати в Карпатах голкіпера ЮКСА Микиту Федотова.

Зазначається, що серед футболістів, яких консультує Зозуля, двоє українців з Іспанії – 18-річний воротар клубу Райо Махадаонда Валентин Розе та 21-річний центральний захисник Уніон Кольядо Владислав Загладько.

Нагадаємо, раніше Зозуля планував брати участь у виборах президента УАФ, критикуючи нинішнього кандидата на посаду Андрія Шевченка.

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