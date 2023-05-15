Олександр Панков, який представляє інтереси Дмитра Чигринського, натякнув, що його підопічний покине Іонікос, але вішати бутси на цвях поки не збирається.

"У Чигринського тепер було все. Чемпіонство трьох країн, останній Кубок УЄФА, Ліга чемпіонів у 34 роки, збірна України, перехід в Барселону за рекордні гроші, а тепер і виліт із Суперліги.

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Діма мотивований і хоче продовжувати кар'єру. Це була захоплива подорож. Запасаємось попкорном і починаємо все з чистого аркуша", – написав Панков на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, напередодні Іонікос, за який виступає Чигринський, драматично вилетів з грецької Суперліги, втративши перемогу з Ламією (2:2).

36-річний українець у поточному сезоні провів за афінян 26 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол. Його контракт з Іонікосом чинний до 30 червня 2024 року. Transfermarkt оцінює українця у 250 тисяч євро.

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