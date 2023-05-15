Александр Панков, представляющий интересы Дмитрия Чигринского, намекнул, что его подопечный покинет Ионикос, но вешать бутсы на гвоздь пока не собирается.

"У Чигринского теперь было все. Чемпионство трех стран, последний Кубок УЕФА, Лига чемпионов в 34 года, сборная Украины, переход в Барселону за рекордные деньги, а теперь и вылет из Суперлиги.

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Дима мотивирован и хочет продолжать карьеру. Это было увлекательное путешествие. Запасаемся попкорном и начинаем все с чистого листа", – написал Панков на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, накануне Ионикос, за который выступает Чигринский, драматично вылетел из греческой Суперлиги, упустив победу с Ламией (2:2).

36-летний украинец в текущем сезоне провел за афинян 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол. Его контракт с Ионикосом действует до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает украинца в 250 тысяч евро.

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