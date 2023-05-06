– Чи відчували ви під час тренувань невпевненість чи розчарування?

– Я хотів навчитися якомога швидше. Це був інший футбол, інша країна... Тепер я знаю, що головною проблемою в Барселоні була моя психологія. Я дуже поспішав. Я забагато напружувався.

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Пеп сказав мені: "Просто роби те, що я прошу, не думай занадто багато". Але я знав, що я не найкращий у тренуваннях, тому залишався працювати після закінчення занять. Я був одержимий швидким прогресом. З мовою, подвійними заняттями в тренажерному залі… Гвардіола це бачив, тому що в кількох розмовах просив мене заспокоїтися.

– Отже, чи можна сказати, що ваша вимогливість завадила вам досягти успіху в Барселоні?

– Безумовно. На жаль, досвід приходить з часом, а не в молодості. Я надто сильно тиснув на себе. Я ні про що не шкодую, я виклався по максимуму. Але якби я міг повернутися, я б слухав більше. Пепа, тренерів із фізпідготовки, своє оточення... Але я хотів зробити все негайно. Я думав: "Якщо я не виконаю додаткову роботу в той же день навчання, то відстану від решти". Це було помилкою.

Звичайно, зіграли роль гроші, які Барселона за мене заплатила, і очікування. Я щойно виграв Кубок УЄФА, але мені все ще бракувало досвіду. Це була чудова можливість без поспіху вчитися у Маркеса, Міліто, Пуйоля... Але я хотів грати. Не можна бути задоволеним лише самим перебуванням у Барселоні. Ти хочеш бути важливим.

Це Барса. Тут не буде двох, трьох або чотирьох шансів. Якщо ти недостатньо хороший, рік – це занадто довго. Це не так, як в Англії. На загальному рівні я не думаю, що я провалився, але якщо говорити про якісь конкретні ігри, то так, я провалився. І це ціна, яку ви платите в Барсі. Кажу без сумнівів: у кубковому матчі проти Севільї я провалився. І проти Кадіса в Лізі я теж провалився, попри те, що ми перемогли. Я зробив помилки, які неприйнятні в Барселоні, тому що планка дуже висока. Не допомогло мені й те, що наступного року пішов Жоан Лапорта, а прийшов Сандро Росель. Ніхто не міг мені нічого гарантувати. Попри все, Гвардіола сказав мені: "Не читай нічого, готуйся. У тебе не було передсезонки, але цього року буде по-іншому". Але сталося те, що сталося, і на цьому закінчилася моя історія в Барсі, – сказав Дмитро в інтерв'ю Relevo.

Нагадаємо, Чигринський перейшов у Барселону з Шахтаря за 25 млн євро у 2009-му і провів за каталонців 12 матчів. Вже за рік українець повернувся до "гірників" за 15 мільйонів.

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