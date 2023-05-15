Чемпіонат Греції, Група вибування

Іонікос – Ламія – 2:2

Чемпіонська група

АЕК – Волос – 4:0

ПАОК – Олімпіакос – 0:1

Панатінаїкос – Аріс – 1:1

Іонікос Дмитра Чигринського йшов у зоні вильоту, однак міг все виправити домашньою перемогою над прямим конкурентом – Ламією. Перший тайм склався для господарів прекрасно і приніс перевагу у 2 голи. Втім, по перерві Чигринський і компанія дозволили супернику зрівняти рахунок. Іонікос та Левадіакос сформували пару невдах, які покидають еліту Греції. Агент Олександр Панков вже заявив, що 36-річний Чигринський не буде продовжувати контракт.

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Чемпіонська інтрига жила недовго. АЕК з екс-динамівцем Домагоєм Відою розбив Волос і оформив свій 13 титул чемпіона Греції. Панатінаїкос Беньяміна Вербіча та Бернарда поділив очки з Арісом, але друге місце від "зелених" нікуди не ділось. Третє розіграли ПАОК та Олімпіакос – "орли" Томаша Кендзьори і Тайсона виявилися слабшими.

24 травня відбудеться фінал Кубка Греції, де обидва учасники можуть похизуватися екс-представниками УПЛ – АЕК (Віда) проти ПАОКа (Кендзьора, Тайсон).

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