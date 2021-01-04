Захисник Артур Западня більше не є гравцем Десни, повідомляє офіційний сайт чернігівського клубу.

Кравець влітку міг перейти в Десну

Гравець та клуб вирішили не продовжувати угоду про співпрацю, тож нині Артур перебуває у статусі вільного агента.

Нагадаємо, 30-річний оборонець приєднався до команди Олександра Рябоконя в липні 2019 року, перейшовши з Волині. У футболці Десни Западня встиг зіграти 10 матчів, результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює футболіста у 200 тисяч євро.

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