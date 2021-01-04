Западня офіційно покинув Десну
15:27 - Читать на русском
Досвідчений оборонець Артур Западня шукатиме собі новий клуб.
Захисник Артур Западня більше не є гравцем Десни, повідомляє офіційний сайт чернігівського клубу.
Кравець влітку міг перейти в Десну
Гравець та клуб вирішили не продовжувати угоду про співпрацю, тож нині Артур перебуває у статусі вільного агента.
Нагадаємо, 30-річний оборонець приєднався до команди Олександра Рябоконя в липні 2019 року, перейшовши з Волині. У футболці Десни Западня встиг зіграти 10 матчів, результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює футболіста у 200 тисяч євро.
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