Западня официально покинул Десну
15:27 - Читати українською
Опытный защитник Артур Западня будет искать себе новый клуб.
Защитник Артур Западня больше не является игроком Десны, сообщает официальный сайт черниговского клуба.
Кравец летом мог перейти в Десну
Игрок и клуб решили не продлевать соглашение о сотрудничестве, поэтому сейчас Артур находится в статусе свободного агента.
Напомним, 30-летний защитник присоединился к команде Александра Рябоконя в июле 2019 года, перейдя из Волыни. В футболке Десны Западня успел сыграть 10 матчей, результативными действиями не отличался. Transfermarkt оценивает футболиста в 200 тысяч евро.
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