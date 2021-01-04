Опытный защитник Артур Западня будет искать себе новый клуб.

Защитник Артур Западня больше не является игроком Десны, сообщает официальный сайт черниговского клуба.

Кравец летом мог перейти в Десну

Игрок и клуб решили не продлевать соглашение о сотрудничестве, поэтому сейчас Артур находится в статусе свободного агента.

Напомним, 30-летний защитник присоединился к команде Александра Рябоконя в июле 2019 года, перейдя из Волыни. В футболке Десны Западня успел сыграть 10 матчей, результативными действиями не отличался. Transfermarkt оценивает футболиста в 200 тысяч евро.

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