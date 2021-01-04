Інтерв’ю "Футбол 24" із Віталієм Пономарем – його вояж у чемпіонат Грузії виявився нетривалим і закінчився скандальною ситуацією. Українського форварда залишили без обіцяної зарплати.

На початку 2020-го Віталій Пономар вперше у житті став гравцем іноземної команди. Тридцятирічний екс-нападник Олександрії та Волині підписав контракт із Торпедо (Кутаїсі) – одним із найтитулованіших клубів Грузії. Чотириразовий чемпіон тамтешньої ліги (востаннє – не так давно, у 2017-му) здавався хорошим варіантом продовження кар’єри. Тим паче, склад Кутаїсі поповнив земляк – Іван Бобко, а у тренерському штабі працював Васіл Гігіадзе – легендарний бомбардир української Вищої ліги 2000-х.

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У суттєво вкороченому чемпіонаті Грузії Пономар зіграв 8 матчів, забив 2 голи. Ще два поєдинки провів у Кубку. Коронавірус і фінансові проблеми Торпедо ускладнили й без того непростий сезон: команда фінішувала на восьмій сходинці із десяти, заледве врятувавшись від вильоту, а український легіонер став єдиним у складі, кого позбавили заслуженого заробітку. Чому так трапилось і що, взагалі, відбувається?

– Віталію, у Торпедо ви потрапили в неприємну ситуацію. Розкажіть детальніше, що сталося?

– Так, дійсно, зі мною сталася неприємна ситуація. Коли настав день зарплати, то, як виявилося, з усієї команди не отримав її лише я один. Я відразу почав з'ясовувати, у чому причина, на що мені відповіли, мовляв, сталася помилка і протягом двох днів зможу отримати свої гроші. Але минули дні, тижні, а моє питання так і не вирішилося. Було багато розмов і з керівництвом клубу, і з президентом, але ні до якого результату це не призвело. Тільки обіцяли, що це питання скоро вирішать.

Я запитував: може, причина в мені? На що вони відповідали, мовляв, усе добре і до мене претензій немає. До сьогоднішнього дня ми так і не вирішили цю проблему.

– Після того, як ви розповіли про все у Facebook, щось змінилося? Якою була реакція клубу?

– Після того, як я надав цьому розголос, нічого не змінилося. Продовжували обіцяти – і нічого більше.

– За який період вам не заплатили? Наскільки значною є ця сума?

– Мені не виплатили вересневу зарплату. Саме її отримали всі, крім мене. Цифри називати не буду, але сума значна для мене. Тим паче, це чесно зароблені мною гроші, і цю суму мені запропонував сам клуб.

– Чому з усієї команди не заплатили тільки вам? Як ви думаєте?

– Мене теж цікавить відповідь на це запитання. Я чесно виконував свою роботу і не порушував умови контракту. Після того, як перехворів на Covid, відразу ж приступив до відновлення, до тренувань.

– У команді виступав ще один українець – Іван Бобко. Ви з ним обговорювали цю проблему?

– Коли сталася ця ситуація, Ваня вже покинув команду. Ми з ним розмовляли на цю тему, він давав мені поради, намагався допомогти, за що йому велике спасибі.

– Також у клубі працює Васіл Гігіадзе – легендарний екс-форвард Таврії і Кривбаса. Ви зверталися до нього за допомогою?

– Так, Васіл також допомагав мені інформацією, але вирішення цього питання – не в його силах. Він – тренер, який виконував свою роботу. Він не знав і не розумів, чому так усе сталося.

– Президент, який водив вас за носа, – Фабіо Манніно. Що це за персона? Розкажіть про нього.

– Для мене ця людина – загадка. Дивиться тобі в очі, каже хороші слова, обіцяє, а насправді все це – брехня. Якось я приїхав вночі на переговори в клуб, а президент запевняє, що перерахував мені гроші. Як виявилося, він нахабно брехав. Людина кожного разу обіцяла, коли ми особисто з ним розмовляли, що завтра-післязавтра я отримаю свою зарплату. І так – упродовж місяця!

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Через таких людей, далеких від футболу, і виникають проблеми в командах. Наскільки я знаю, зараз команда отримала атестацію, і у клубу будуть інші керівники. Маю велику надію, що у них все налагодиться, адже гравці, тренери та персонал заслуговують поваги і доброго ставлення до себе.

– Команда опинилася на межі вильоту за підсумками сезону…

– Сезон для клубу дійсно видався непростим: фінансова нестабільність, пандемія, постійний стрес – все це позначилося на результатах, але в підсумку ми змогли зберегти місце у Вищій лізі.

– Шкодуєте, що на початку 2020-го опинилися у Кутаїсі?

– Шкодувати не буду, адже це теж досвід, нехай і не такий хороший, як хотілося. Ніхто не застрахований, на жаль, від таких ситуацій. Зате у мене з'явилося багато хороших друзів, які мене підтримували. Хлопці в команді – чудові.

– Якими будуть ваші наступні кроки, якщо усіх грошей вам так і не виплатять?

– Я вже написав і відправив офіційні листи в клуб і до Федерації футболу Грузії. Сподіваюся, що на цьому етапі все вирішиться, і мені виплатять мої борги.

– Коли закінчується ваш контракт із Торпедо? Де б хотіли продовжити свою кар’єру?

– Мій контракт закінчився 31 грудня. Зараз я в Україні, вдома. Команду буду шукати в нашому чемпіонаті.

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