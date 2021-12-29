Український легіонер Леха Василь Кравець, права на якого належать іспанському Леганесу, влітку мав шанс повернутися в Україну.

Захисник Василь Кравець, який нині на правах оренди виступає за польський Лех, після закінчення сезону 2019/20 міг повернутись в українську Прем'єр-лігу.

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Під час останнього трансферного вікна чернігівська Десна намагалася підписати екс-оборонця Карпат, який нині належить представнику другого за силою іспанського дивізіону. Цю інформацію виданню Footboom підтвердив і сам футболіст.

Нагадаємо, у поточному сезоні Кравець провів у футболці Леха 16 поєдинків у всіх турнірах (з них вісім – у польській Екстраклясі), в яких відзначився 1 результативною передачею. Минулий сезон 23-річний футболіст на правах оренди провів в Сегунді за Луго. Transfermarkt оцінює українця в 1,6 млн євро.

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