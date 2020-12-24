Голкіпер донецького Шахтаря Андрій Пятов із гумором оцінив унікальний презент від нападника іспанської Барселони Ліонеля Мессі та затролив його одвічного конкурента.

"Замовив сухарики, чекаю пива від Лео Мессі.

Шовковський та ще 2 українці отримають унікальні презенти від Мессі

Цікаво, що приготував Роналду за свій 700-й гол у кар'єрі", – написав Пятов у своєму Instagram.

Нагадаємо, що Ліонель Мессі побив "вічний" рекорд Пеле за голами у футболці одного клубу. На честь досягнення аргентинця легендарний бренд Budweiser випустив лімітовану колекцію пива. Мессі надішле пляшки хмільного напою кожному голкіперу, якому забивав – Пятову, зокрема.

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