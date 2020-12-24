Новий рекорд планети за кількістю голів у складі одного клубу, встановлений нападником Барселони Ліонелем Мессі, не омине й Україну.

На честь досягнення аргентинця легендарний бренд Budweiser випустив лімітовану колекцію пива, повідомляє Editorji.

Мессі випередив Пеле за голами у складі одного клубу – Лео скромно оцінив своє досягнення

Мессі надішле пляшки хмільного напою кожному голкіперу, якому забивав. До пива додається супровідний лист від 6-разового володаря "Золотого м'яча". За період ігрової кар'єри Мессі засмутив 160 воротарів. Зокрема, дісталося від лідера "блаугранас" і трьом українцям – Олександру Шовковському, Андрію Пятову та Руслану Нещерету. Кожен кіпер отримає кількість пляшок пива, рівну кількості пропущених від "інопланетного" нападника м'ячів.

Нагадаємо, що Ліонель Мессі побив "вічний" рекорд Пеле за голами у футболці одного клубу. Оновлений рекорд становить 644 м'ячі.

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