"Заказал сухарики": Пятов отреагировал на подарок от Месси
Голкипер донецкого Шахтера Андрей Пятов с юмором оценил уникальный презент от нападающего испанской Барселоны Лионеля Месси и затролив его извечного конкурента.
"Заказал сухарики, жду пиво от Лео Месси.
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Интересно, что приготовил Роналду за свой 700-й гол в карьере", – написал Пятов в своем Instagram.
Напомним, что Лионель Месси побил "вечный" рекорд Пеле по голам в футболке одного клуба. В честь достижения аргентинца легендарный бренд Budweiser выпустил лимитированную коллекцию пива. Месси отправит бутылки хмельного напитка каждому голкиперу, которому забивал – Пятову, в частности.
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