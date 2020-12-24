Голкипер донецкого Шахтера Андрей Пятов с юмором оценил уникальный презент от нападающего испанской Барселоны Лионеля Месси и затролив его извечного конкурента.

"Заказал сухарики, жду пиво от Лео Месси.

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Интересно, что приготовил Роналду за свой 700-й гол в карьере", – написал Пятов в своем Instagram.

Напомним, что Лионель Месси побил "вечный" рекорд Пеле по голам в футболке одного клуба. В честь достижения аргентинца легендарный бренд Budweiser выпустил лимитированную коллекцию пива. Месси отправит бутылки хмельного напитка каждому голкиперу, которому забивал – Пятову, в частности.

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