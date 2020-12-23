"Коли я починав грати в футбол, ніколи б не подумав, що буду бити рекорди. Тим більше той, що я побив зараз, який встановив Пеле.

Рекордний гол Мессі у відеоогляді матчу Вальядолід – Барселона – 0:3

Можу лише подякувати всім, хто допомагав мені протягом багатьох років, моїм одноклубникам, моїй сім'ї, моїм друзям і всім, хто підтримує мене кожного дня. Обіймаю", – написав Мессі у своєму Instagram.

Зазначимо, що гол у ворота Вальядоліда став для Мессі 644-м у футболці Барселони, що є рекордним показником у складі одного клубу. Попереднім рекордсменом був легендарний Пеле із 643 голами у складі Сантоса.

Барселона не залишила шансів Вальядоліду, Вільяреал вирвав нічию в Атлетіка та інші матчі 15-го туру Ла Ліги