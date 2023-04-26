Баварія визначилася з "цапом-відбувайлом" через кризу команди.

Генеральний директор Баварії Олівер Кан незабаром позбудеться своєї посади. Як інформує журналіст RanSport, Spox і Sport1 Мартін Фолькмар, пошуки для його заміни вже почалися – ініціатором звільнення екс-воротаря виступає Улі Хьонесс.

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Повідомляється, що на місце Кана боси Баварії мають намір запросити генерального директора франкфуртського Айнтрахта Акселя Хеллманна. З ним уже відбулися переговори.

Ситуацію ускладнює довгостроковий контракт Хеллманна з Айнтрахтом – до 2027 року. Однак джерело стверджує, що Аксель уже давно роздумує над розірванням угоди з франкфуртським клубом.

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