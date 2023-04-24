Після поразки від Майнца (1:3) наглядова рада Баварії вперше після призначення Томаса Тухеля головним тренером поставила собі питання, чи був цей крок правильним.

Після приходу 49-річного фахівця мюнхенська команда вилетіла з Ліги чемпіонів, Кубка Німеччини і втратила перше місце в Бундеслізі.

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Як інформує Sky Sport Germany, у найближчі 4-5 тижнів боси Баварії не мають наміру звільняти генерального директора Олівера Кана, однак позиції клубної легенди перестають бути міцними, і дострокове розірвання контракту з ним може трапитися влітку, після закінчення сезону. Чинна угода Кана з Баварією розрахована до літа 2024 року.

Джерело стверджує, що Хасан Саліхаміджіч не розглядається клубами як винуватець того, що відбувається, його контракт до літа 2026 року не піддається ризику. Однак у Kicker є інша інформація щодо боснійця. Згідно з цим джерелом, усередині клубу почалася дискусія стосовно компетентності Саліхаміджіча: деякі керівники почали припускати, що мюнхенський клуб для нього "завеликий".

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