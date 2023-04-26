Генеральный директор Баварии Оливер Кан в скором времени лишится своей должности. Как информирует журналист RanSport, Spox и Sport1 Мартин Фолькмар, поиски для его замены уже начались – инициатором увольнения экс-вратаря выступает Ули Хёнесс.

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Сообщается, что на место Кана боссы Баварии намерены пригласить генерального директора франкфуртского Айнтрахта Акселя Хеллманна. С ним уже состоялись переговоры.

Ситуация осложняет долгосрочный контракт Хеллманна с Айнтрахтом – до 2027 года. Однако источник утверждает, что Аксель уже давно раздумывает над расторжением соглашения с франкфуртским клубом.

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