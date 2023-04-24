Борусія Дортмунд несподівано стала фаворитом чемпіонських перегонів. Німеччина вперше за 11 останніх сезонів може отримати нового володаря "Срібної салатниці". Коли ж, якщо не зараз?

Вперше за останні роки на фініші Бундесліги існує реальна інтрига в боротьбі за чемпіонство. Мюнхенська Баварія після вильоту з Ліги чемпіонів продовжила невдалу серію і на внутрішній арені, пропустивши Борусію Дортмунд на вершину турнірної таблиці. Футбол 24 разом з партнером HLIBNY DAR аналізує ситуацію в чемпіонських перегонах Бундесліги за 5 турів до завершення сезону.

Рівно місяць тому – 24 березня – Баварія приголомшила раптовою зміною головного тренера. Замість Юліана Нагельсманна команду очолив Томас Тухель. Тоді мюнхенці претендували на перемогу в трьох турнірах – Бундеслізі, Кубку Німеччини та Лізі чемпіонів. Тухель дебютував із переконливої перемоги над Борусією Дортмунд, потіснивши головного конкурента з першого місця турнірної таблиці, проте далі для "ротен" настала чорна смуга. Виліт із Кубка Німеччини від Фрайбурга, безапеляційна поразка від Манчестер Сіті у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Довершило провальну серію фіаско з Майнцом і втрата лідерства у чемпіонаті Німеччини. Із семи матчів з Тухелем на лаві команда виграла тільки два.

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Баварія, схоже, переживає найгірший момент за останні років 10. Бійка Мане та Сане підкреслила наявність проблем у роздягальні, а керівництво клубу відверто не знає, що робити із ситуацією, яка повністю вийшла з-під контролю. Не допомогла і зміна тренера, на яку так несподівано наважилися в Мюнхені, щоб не втратити на той момент ще вільного Томаса Тухеля. Новий наставник після серії невдач визнав, що в команді присутні серйозні проблеми, адже гравцям бракує сил на вирішальний етап сезону. Для Томаса, вочевидь, такий стан справ у Баварії став серйозною несподіванкою.

У пресі вже поповзли чутки про можливу відставку Тухеля, але керівництво клубу запевнило, що тренер залишиться незалежно від підсумкового місця Баварії в чемпіонаті. Втім, як відомо, слова та дії в Мюнхені – це часто трохи різні речі.

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Востаннє Баварія не вигравала Бундеслігу у 2012 році. Тоді її випередила все та ж дортмундська Борусія – фантастична команда Юргена Клоппа двічі поспіль брала "Срібну салатницю" і зупинилася за крок від перемоги в Лізі чемпіонів. Гол Ар'єна Роббена у фіналі сезону 2012/13 на Вемблі приніс трофей Баварії. Через 10 років після того фіналу Борусія нарешті може взяти бодай якийсь реванш, давши принциповому супернику серйозного ляпаса. Поглянемо на календар обох претендентів на чемпіонський титул Бундесліги.

Календар Баварії у останніх п'яти турах:

Герта (вдома), Вердер (виїзд), Шальке (вдома), РБ Лейпциг (вдома), Кельн (виїзд).

Герта і Шальке борються за збереження прописки в Бундеслізі. Імениті команди наразі перебувають на дні турнірної таблиці, але ще можуть врятуватися. Очевидно, що просто так віддавати очки Баварії вони не будуть.

Вердер і Кельн перебувають у приблизно однакових умовах. Обидві команди відірвалися від зони перехідних матчів на 10 очок. Має статися неймовірний збіг обставин, щоб вони там опинилися. "Цапи", які прийматимуть мюнхенців у останньому турі, найімовірніше, вже будуть позбавлені турнірної мотивації.

Найсерйозніший суперник Баварії у останніх турах чемпіонату – РБ Лейпциг, який все ще бореться за місце в топ-4 і путівку в Лігу чемпіонів. Дуель із "ротен" в передостанньому турі стане центральним поєдинком вихідних у Німеччині та, цілком можливо, матиме ключове значення в боротьбі за "Салатницю".

Календар Борусії Дортмунд у останніх п'яти турах:

Бохум (виїзд), Вольфсбург (вдома), Борусія М (вдома), Аугсбург (виїзд), Майнц (вдома).

У лідера Бундесліги календар виглядає дещо складнішим. Так, Борусія вже не гратиме з грандами (на відміну від Баварії, яку очікує матч проти Лейпцига), але команді Едіна Терзіча буде непросто. Бохум б'ється за виживання, Вольфсбург ще зберігає шанси на єврокубки, Аугсбург вдома традиційно дає бій Дортмунду (із останніх 4-х поєдинків на полі баварців "джмелі" виграли тільки один, зазнавши двох поразок).

Дербі з Гладбахом – це дербі з Гладбахом. Історичний опонент Дортмунда у поточному сезоні вже ні на що не претендує, але буде тільки радий поставити підніжку "джмелям" у боротьбі за титул, як це раніше зробив Шальке. Борусія завершить сезон домашнім поєдинком із Майнцом, який набрав непогану форму. Баварія не дасть збрехати.

До слова, після поразки від Майнца Олівер Кан і Хасан Саліхаміджіч прийшли у роздягальню Баварії. Боси підтримали Тухеля, а от гравці отримали "на горіхи". "Томас Тухель несе найменшу відповідальність за те, що відбувається. А от 11 гравців, які є на полі, просто повинні рухати дупами", – заявив легенда мюнхенського клубу.

Ну, звісно. Це ж футболісти влітку відпустили Роберта Лєвандовскі, не підписавши багаторічному головному бомбардиру адвекватної заміни (Садьйо Мане, все ж, трохи не того типу футболіст). Це гравці звільнили Нагельсманна за два місяці до завершення сезону, коли команда ще боролася за перемогу в усіх турнірах.

Баварія проводить воістину парадоксальний сезон. Нинішні "ротен" нагадують старого лева, який колись був вожаком прайду, але з віком втратив свої сили і значущість. У цьому сезоні Баварія – це лише ім'я. Якщо суперник не зважав на це ім'я і виходив на гру з Мюнхеном без тремтіння в колінах, то у багатьох випадках досягав успіху.

Попри складну ситуацію, команда Тухеля все ще має непогані шанс не провалити сезон остаточно. Нестабільний Дортмунд роздає очки направо і наліво, без шансів програв Баварії у Мюнхені, проте несподівано (можливо, навіть для себе самого) вирвався у лідери за 5 турів до фінішу. Вперше за 11 років Німеччина може отримати нового чемпіона. Навіть якщо це станеться, то говорити, що Борусія перервала гегемонію Мюнхена, не доводиться. Баварія сама зробила все для того, щоб це нарешті сталося, опустившись до доволі посереднього рівня решти команд Німеччини.