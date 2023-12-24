Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі подарував генералу Валерію Залужному футболку зі своїм автографом. Про це у соціальній мережі Facebook написав член Національного олімпійського комітету України та колишній заступник губернатора Харківської області Юрій Сапронов.

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За посередництва оборонця збірної України Сергія Кривцова український бізнесмен відвідав тренування Інтера Маямі. Там він скористався нагодою поспілкуватись з 8-разовим володарем "Золотого м'яча", який залишив свій автограф на футболці та написав ім'я того, кому вона призначена – Valery. На заміну чемпіон світу отримав випуск журналу TIME з інтерв'ю генерала.

Форму бізнесмен уже передав Головнокомандувачеві ЗСУ. "Дякуємо, пане Генерале, за те, що Ви є в України! Честь і Повага! Буде тобі враже, як Залужний скаже!" – додав бізнесмен у своєму дописі.

До слова, Валерій Залужний є поціновувачем футболу. Відомо, що генерал вболіває за київське Динамо – він не раз з'являвся на публіці з клубною символікою "біло-синіх".

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