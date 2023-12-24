Залужний отримав футболку з автографом Мессі
Харківський бізнесмен Юрій Сапронов передав Головнокомандувачу Збройних Сил України Валерію Залужному подарунок від легендарного нападника Ліонеля Мессі.
Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі подарував генералу Валерію Залужному футболку зі своїм автографом. Про це у соціальній мережі Facebook написав член Національного олімпійського комітету України та колишній заступник губернатора Харківської області Юрій Сапронов.
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За посередництва оборонця збірної України Сергія Кривцова український бізнесмен відвідав тренування Інтера Маямі. Там він скористався нагодою поспілкуватись з 8-разовим володарем "Золотого м'яча", який залишив свій автограф на футболці та написав ім'я того, кому вона призначена – Valery. На заміну чемпіон світу отримав випуск журналу TIME з інтерв'ю генерала.
Форму бізнесмен уже передав Головнокомандувачеві ЗСУ. "Дякуємо, пане Генерале, за те, що Ви є в України! Честь і Повага! Буде тобі враже, як Залужний скаже!" – додав бізнесмен у своєму дописі.
До слова, Валерій Залужний є поціновувачем футболу. Відомо, що генерал вболіває за київське Динамо – він не раз з'являвся на публіці з клубною символікою "біло-синіх".
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