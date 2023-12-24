Залужный получил футболку с автографом Месси
Харьковский волонтер Юрий Сапронов передал Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины Валерию Залужному подарок от легендарного нападающего Лионеля Месси.
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси подарил генералу Валерию Залужному футболку со своим автографом. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал член Национального олимпийского комитета Украины и бывший заместитель губернатора Харьковской области Юрий Сапронов.
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При посредничестве защитника сборной Украины Сергея Кривцова украинский бизнесмен посетил тренировку Интера Майами. Там он воспользовался возможностью пообщаться с 8-кратным обладателем "Золотого мяча", который оставил свой автограф на футболке и написал имя того, кому она предназначена – Valery. Взамен чемпион мира получил выпуск журнала TIME с интервью генерала.
Форму бизнесмен уже передал Главнокомандующему ВСУ. "Спасибо, господин Генерал, за то, что Вы есть в Украине! Честь и Уважение!" – добавил бизнесмен в своей заметке.
К слову, Валерий Залужный является ценителем футбола. Известно, что генерал болеет за киевское Динамо – он не раз появлялся на публике с клубной символикой "бело-синих".
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