Капитан сборной Аргентины Лионель Месси подарил генералу Валерию Залужному футболку со своим автографом. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал член Национального олимпийского комитета Украины и бывший заместитель губернатора Харьковской области Юрий Сапронов.

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При посредничестве защитника сборной Украины Сергея Кривцова украинский бизнесмен посетил тренировку Интера Майами. Там он воспользовался возможностью пообщаться с 8-кратным обладателем "Золотого мяча", который оставил свой автограф на футболке и написал имя того, кому она предназначена – Valery. Взамен чемпион мира получил выпуск журнала TIME с интервью генерала.

Форму бизнесмен уже передал Главнокомандующему ВСУ. "Спасибо, господин Генерал, за то, что Вы есть в Украине! Честь и Уважение!" – добавил бизнесмен в своей заметке.

К слову, Валерий Залужный является ценителем футбола. Известно, что генерал болеет за киевское Динамо – он не раз появлялся на публике с клубной символикой "бело-синих".

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