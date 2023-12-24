1. Розпочинаємо улюблену рубрику з найактуальнішого – теми війни. У 1917-му, під час Першої світової, вояки англійської та італійської армій знаходили можливість відкласти рушниці і пограти у футбол.

Soldados británicos e italianos jugando al fútbol. 1917. pic.twitter.com/GbVtoziuNm — Nostalgia Futbolera (@nostalgiafutbo1) November 23, 2023

2. Дворазовий чемпіон світу – Гаррінча – був простим парубком, близьким до народу. За Ботафогу, головний клуб свого життя, він забив 101 м'яч. За збірну Бразилії – "лише" 12. Але колорит, з яким Гаррінча проводив кожну атаку, гарантував йому статус однієї з найбільших легенд в історії "селесао".

3. Прага, стадіон Летна, 1947 рік. Збірна Чехословаччини приймає Польщу у повоєнному товариському матчі. Ліворуч – Йозеф Біцан, геніальний форвард, який досі залишається найкращим снайпером в історії європейських елітних дивізіонів (518 голів). Цікаво, що у 1930-х він захищав кольори збірної Австрії. Праворуч – капітан "Кадри" Владислав Щепаняк, який за час кар'єри перепробував усі позиції, окрім голкіперської. З рахунком 6:3 перемогли господарі.

Los capitanes Josef Bican, Checoslovaquia, y Wladyslaw Szczepaniak, Polonia , se saludan en el estadio de Letna, Praga, 1947. pic.twitter.com/FkhEjNlVym — Nostalgia Futbolera (@nostalgiafutbo1) November 22, 2023

4. Боббі Мур, уславлений капітан Вест Хема та збірної Англії, зустрів свою дружину Тіну у 1957-му. Через п'ять років вони одружилися. Щоправда, з часом від їхнього кохання не залишилося й сліду. У 80-х пара розлучилася. Мур доживав віку з іншою жінкою – Стефані.

Bobby Moore and his then wife Tina



They look like film stars.#WHUFC #England pic.twitter.com/kzpIgTT3Py — Retro Football Network (@retrofootballnw) November 11, 2023

5. Буенос-Айрес, 1920 рік. У кольорах, милих серцю для кожного українця, бачимо команду Бока Хуніорс, яка вдруге поспіль стала чемпіоном Аргентини допрофесіонального періоду.

6. Данкан Едвардс дарує автограф юному вболівальнику Манчестер Юнайтед. Вже незабаром шалено талановитий хавбек манкуніанців увійде до печального списку "малюків Басбі", які загинуть у Мюнхенській авіакатастрофі.

Manchester United

Great Pic Of Duncan Edwards Making A Young Kids Day pic.twitter.com/AaYyssvWYt — Superb Footy Pics (@SuperbFootyPics) November 4, 2023

7. Індивідуальне тренування 22-річного Йохана Кройфа. На цьому фото він уже триразовий чемпіон Нідерландів і фіналіст Кубка чемпіонів з Аяксом. До здобуття першого "Золотого м'яча" залишається два роки, до трансферу у Барселону – чотири.

8. Березень 1967-го. Автівка фанів Квінз Парк Рейнджерс під стінами Вемблі. У фіналі Кубка ліги "обручі" обіграли Вест Бромвіч – підсумкові 3:2 після 0:2 у першому таймі.

9. Сталеві клешні полісмена – єдиний спосіб зупинити Гаррінчу.

10. Митець на полі і поза ним. Раймундо Бланко, нападник Севільї першої половини 1940-х, випиває чашечку кави перед матчем. Передчасно завершивши кар'єру через травми, він став художником-графіком.

Raimundo Blanco, Sevilla FC, apurando un café antes de saltar al campo. 1941. pic.twitter.com/efQXQPLthV — Nostalgia Futbolera (@nostalgiafutbo1) July 11, 2023

11. А ось ще один художник – у прямому і переносному значеннях. Італієць Луїджі Мероні був богемною зіркою Торіно. Це фото зроблене приблизно за рік до його трагічної загибелі.

12. Лімінья (ліворуч) і Жаїр да Роза Пінту – грізний тандем форвардів Палмейрас першої половини 1950-х.

13. Пані та панове, перед вами – людина-стадіон! Нападник Джузеппе Меацца встиг назабивати за Інтер, Мілан і навіть Ювентус стільки, що його іменем назвали міланську арену. А голів, забитих Меаццою за збірну Італії 1930-х, вистачає, щоб він досі залишався другим найкращим снайпером в історії Скуадри Адзурри.

14. Атмосфера на фіналі Кубка Англії-1957. У секторах фанів Астон Вілли панує піднесення – бірмінгемці перемагають Ман Юнайтед (2:1).

1957 FA Cup, Final , Wembley , Manchester United v Aston Villa.



Cc @UnaiEmery_ pic.twitter.com/9FsLB0cVvG — Nostalgia Futbolera (@nostalgiafutbo1) May 29, 2023

15. Неначе кадри з якогось фільму Кустуріци... Хайдук Спліт у ті часи був середняком чемпіонату Югославії, а Црвена Звєзда – беззаперечним лідером. Проте живописна реакція хорватської торсиди не залишає сумнівів: того дня господарі поля прибили фаворита.

Hajduk Split / Estrella Roja de Belgrado. 1959. pic.twitter.com/3FgmKNiS1l — Nostalgia Futbolera (@nostalgiafutbo1) May 29, 2023

16. Володар "Золотого м'яча" Стенлі Метьюз, зірка Блекпула та збірної Англії, тренує хлопчика під час свого турне Ганою, яка тривалий час була британською колонією.

Sir Stanley Matthews coaches a youngster during his famous tour in Ghana in 1957.



Photo: @Theleaguemag #ColtsFootballHistory #GhanaSportsHistory pic.twitter.com/DJ42lkKqZT — Ghana Sports History (@GSportsHistory) May 27, 2023

17. Найсильніша команда в історії збірної Угорщини. На Кубку світу-1954 більшість експертів віддавали їй чемпіонство. І мадяри справді пройшли всю дистанцію до фіналу надзвичайно переконливо: Південна Корея (9:0), ФРН (8:3), Бразилія (4:2), Уругвай (4:2). Але далі трапилося "Диво у Берні". Кубок над головою здійняли західні німці.

18. Діді, хавбек Ботафогу і найкращий гравець ЧС-1958, цілує свого сина. Бразилець мав чудернацьке прізвисько "Ефіопський принц", а його стопи були різної величини: одна – 41 розміру, інша – 40.

19. Сходження великої Баварії. Саме тоді команда Мюллера і Бекенбауера вперше за 37 років стала чемпіоном Німеччини.

Franz Beckenbauer y Gerd Muller. Bayern Munich. 1969. pic.twitter.com/UDVNgmW9fo — Nostalgia Futbolera (@nostalgiafutbo1) April 29, 2023

20. Лен Ашерст, культовий оборонець Сандерленда 60-х, хизується добротними запасами крафтового пива. Класичний британець!

Len Ashurst of Sunderland shows off some of his home brew beer pic.twitter.com/nMt58f3F49 — The League Magazine (@Theleaguemag) April 23, 2023

21. Пеле перестрибує голкіпера у Лісабоні і... не забиває! У тому товариському матчі між Португалією та Бразилією перемогу святкували господарі – 1:0.

22. Зірки Реала – Ференц Пушкаш, Альфредо Ді Стефано та Ісідро – виходять на прогулянку з дверей готелю у Глазго. Увечері, на заповненому Айброкс, вони дотиснуть Рейнджерс під завісу матчу Кубка чемпіонів (1:0). А потім у Мадриді повністю рознесуть шотландців – 6:0.

Ferenc Puskas, Alfredo Di Stéfano e Isidro, en las puertas del hotel de Glasgow. Días previos al enfrentamiento de Copa de Europa, Primera Ronda , Ida, Glasgow Rangers – Real Madrid (25/09/1963). pic.twitter.com/CdEvFNmwoI — Nostalgia Futbolera (@nostalgiafutbo1) April 11, 2023

23. Перша команда в історії збірної Єгипту. Того року вони дебютували товариським матчем проти Італії – поступилися 1:2.

24. А це – команда Анатолія Трубіна 113 років тому.

25. Мілан зразка першого року Світової війни. На той момент "россонері" вже були триразовими чемпіонами Італії.

26. Панатінаїкос крокує Афінами до світлого майбутнього.

Panathinaikos desfilando junto al Banco de Grecia. 1930. pic.twitter.com/cfqpu8RBCV — Nostalgia Futbolera (@nostalgiafutbo1) July 11, 2022

27. Челсі проти Болтона у типових умовах того часу. І ніхто не скиглив на газон!

28-31. Другого травня 1964-го Вест Хем здобув свій дебютний Кубок Англії. Престон двічі виходив уперед, але Юнайтед щоразу відігрувався, а переможний гол забив на 90-ій хвилині – 3:2. І почалося! Капітан Боббі Мур із трофеєм, допитливі дітлахи обліпили вікна, величезний молот – символ клубу, і щасливий Рон Грінвуд – творець цієї команди.

Золоті 70-ті: Блохін у двох дуже несподіваних ракурсах, Луческу такий молодий і ще 27 фото "старої школи"