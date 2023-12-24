"Що треба зробити Усику, щоб дебютував в УПЛ за Полісся? У нього все доволі просто – завалити Ф'юрі та приїжджати до нас.

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На повноцінний тренувальний збір. Хоча він може приїхати і під час змагального процесу, тому що він буде готовий", – сказав Калітвінцев в інтерв'ю "ТаТоТаке".

Нагадаємо, в липні 36-річний Усик підписав з Поліссям однорічний контракт. Раніше він заявляв, що хоче максимально проявити себе у житомирському клубі, а його головна мета – зіграти проти Динамо.

Бій між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі пройде у столиці Саудівської Аравії. Українець та британець зійдуться в ринзі 17 лютого 2024 року. У цьому поєдинку вони визначать абсолютного чемпіона світу в супертяжкому дивізіоні вперше з 2000 року (тоді це звання носив Леннокс Льюїс). А загалом Усик і Ф'юрі визначать першого в історії "абсолюта", який володітиме чотирма основними чемпіонськими поясами.

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