Манчестер Юнайтед обыграл Манчестер Сити (2:1) в Кубке Англии. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Кубок Англии в текущем сезоне разыгрывали между собой представители Манчестера. Еще в первом тайме манкунианцы сделали счет 2:0 в свою пользу. Манчестер Сити сумел забить лишь один гол. В итоге трофей достался Манчестер Юнайтед.

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Эрик Тен Хаг выиграл второй титул во главе манкунианцев. В прошлом году "красные дьяволы" одержали победу в Кубке английской лиги. Манчестер Юнайтед выиграл Кубок Англии 13-й раз в своей истории. Чаще трофей добывал Арсенал – 14 раз.

Стоит заметить, что поражение от Манчестер Юнайтед оборвало фантастическую беспроигрышную серию Родри, которая длилась 74 игры, то есть 475 дней.