Заховайло: Пара атакувальних півзахисників Динамо викликає питання

Футбольний агент В'ячеслав Заховайло висловив свою думку щодо пари атакувальних хавбеків Динамо.

"Щодо легко і без пригод здобули перемогу. Треба багатьох похвалити за старання і самовіддачу. Хочу висловити свою суб'єктивну думку про якість гри в центральному трикутнику півзахисту киян в цій грі.

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Опорна зона в особі Че Че і Андрієвського провели досить впевнено гру і критики не заслужили. Ось пара атакувальних півзахисників в центральній зоні, в першому і другому таймах, викликає поки питання. На мій погляд, мало креативу у створенні. На футбольному жаргоні є приказка. "Є ті, хто носять рояль, і є ті, хто на ньому грає". Дуже хочеться, щоб Шепелєв, Буяльський, Сидорчук та Гармаш на цьому роялі почали грати. За старання і самовіддачу до них претензій немає, молодці, але це київське Динамо.

Прогресує Алібеков... Я впевнений, що пошук правого центрального захисника для Динамо зараз недоречний", – написав Заховайло у своєму Facebook.

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