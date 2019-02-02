Золоті 70-ті: Як Реал стежив за Блохіним, фіаско Айнтрахта за 48 років до Шахтаря і ще 23 фото "старої школи"

Потужна доза ностальгії від "Футбол 24".

1. Молоді і безкомпромісні Мішель Платіні, Джонні Реп та Домінік Рошто (зліва направо) – лідери Сент-Етьєна на перетині 1970-80-х.

2. Король футболу Пеле прибув у США з місіонерською метою популяризації соккера, навчаючи азів навіть президента держави Джеральда Форда (1975 рік).

3. Зубодробильне мюнхенське дербі-1970. Желько Перушіч (Мюнхен 1860) намагається заблокувати геніального бомбардира Баварії Герда Мюллера.

4. Йохан Кройф розлучався із цигаркою лише на футбольному полі.

5. Ось ці екзотичні парубки із збірної Заїру прибули на ЧС-1974, щоб пропустити 2 голи від Шотландії, 3 голи – від Бразилії і цілих 9 голів – від Югославії. А у відповідь не забити жодного.

6. Форвард МЮ Джордж Бест та наставник "червоних дияволів" Мет Басбі у 1971-му.

7. Майже УПЛівська погода. Сезон 1975/76. Партизан – Динамо (Загреб) – 3:0.

8. Ікона менхенгладбахської Борусії – хавбек Гюнтер Нетцер – вже готовий відчалити в Реал на своєму Ferrari (1973 рік).

9. Класичний шотландець Грем Сунесс – зірка середньої лінії Ліверпуля, починаючи із 1978-го.

10. Австрійський тренер Ернст Хаппель, який у 70-х очолював Фейєнорд, Севілью, Брюгге, Стандард і збірну Нідерландів, полюбляв спілкуватися із журналістами у неформальній атмосфері.

11. Вдягався гер Хаппель також небанально.

12. Рік 1977-й, Сполучені Штати. Джордж Бест та Елтон Джон (впізнали?!) радіють перемозі Лос-Анджелес Ацтекс над Нью-Йорк Космосом (4:1).

13. Іспанський співак Хуліо Іглесіас любив футбол не менше, ніж сер Елтон. Ба, більше, уродженець Мадрида навіть розпочинав голкіперську кар'єру в Реалі, проте фатальна ДТП поставила хрест на його спортивних мріях.

14. Ось так виглядав НСК Олімпійський у 1975-му. Тоді він мав іншу назву – Київський Центральний стадіон, і вміщував понад 100 тисяч глядачів.

15. Чемпіонат Німеччини 1971/72. Баварія на своїй старій арені Грюнвальдер штадіон розносить Айнтрахт – 6:3.

16. Маріо Кемпес та Даріо Фельман – ударний тандем Валенсії 70-80-х.

17. Збірна Голландії на ЧС-1974. Ця банда добереться до фіналу і єдиними, хто зупинить помаранчеву навалу, стануть господарі турніру – німці.

18. Епічне падіння Кевіна Кігана, форварда Ліверпуля, із велосипеда (1976 рік).

19. Центральштадіон у Лейпцигу. Аж до своєї перебудови у 1998-му ця арена вважалася найбільшою у Німеччині – могла прийняти 100 тисяч глядачів.

20. Зірки збірної Італії Джорджо Кіналья та Діно Дзофф – короткий відпочинок під час ЧС-1974. Щоправда, Скуадра Адзурра на тому турнірі розчарувала, не зумівши подолати бар'єр групового етапу.

21. А ось їхній знаменитий співвітчизник Марчелло Ліппі тримався на воді вправно і щосили веслував. У 70-х цей захисник, який у майбутньому стане титулованим тренером, виступав за Сампдорію.

22. Ефектний сейв від Хосе Анхеля Ірібара – культового голкіпера Атлетіка і збірної Іспанії 60-70-х.

23. А це вже подвиги його югославського колеги Енвера Маріча. Голкіпер балканців став головним героєм матчу проти Бразилії на ЧС-1974, який закінчився нульовою нічиєю.

24. Сантьяго Бернабеу, легендарний президент Реала, тисне руку Олегові Блохіну (1973 рік). Королівський клуб упродовж багатьох років стежив за форвардом київського Динамо, але провернути трансфер із Союзу в ті часи було нереально.

25. Екс-форвард МЮ Джордж Бест приймає ванну разом із коханою жінкою (однією із багатьох). Це – 1976-й, унікальний рік у біографії ловеласа-алкоголіка, адже упродовж 12 місяців він встиг засвітитися у складі одразу чотирьох клубів: англійських Стокпорт Каунті та Фулхема, ірландського Корк Селтіка та американського Лос-Анджелес Ацтекс.

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