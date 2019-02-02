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Золоті 70-ті: Як Реал стежив за Блохіним, фіаско Айнтрахта за 48 років до Шахтаря і ще 23 фото "старої школи"

12:00 68 Читать на русском
Золоті 70-ті: Як Реал стежив за Блохіним, фіаско Айнтрахта за 48 років до Шахтаря і ще 23 фото "старої школи"
Джордж Бест в обіймах коханої
Олег Бабій Олег Бабій

Потужна доза ностальгії від "Футбол 24".

1. Молоді і безкомпромісні Мішель Платіні, Джонні Реп та Домінік Рошто (зліва направо) – лідери Сент-Етьєна на перетині 1970-80-х.

платіні

2. Король футболу Пеле прибув у США з місіонерською метою популяризації соккера, навчаючи азів навіть президента держави Джеральда Форда (1975 рік).

пеле форд

3. Зубодробильне мюнхенське дербі-1970. Желько Перушіч (Мюнхен 1860) намагається заблокувати геніального бомбардира Баварії Герда Мюллера.

мюллер

4. Йохан Кройф розлучався із цигаркою лише на футбольному полі.

кройф

5. Ось ці екзотичні парубки із збірної Заїру прибули на ЧС-1974, щоб пропустити 2 голи від Шотландії, 3 голи – від Бразилії і цілих 9 голів – від Югославії. А у відповідь не забити жодного.

заїр

6. Форвард МЮ Джордж Бест та наставник "червоних дияволів" Мет Басбі у 1971-му.

бест басбі

7. Майже УПЛівська погода. Сезон 1975/76. Партизан – Динамо (Загреб) – 3:0.

8. Ікона менхенгладбахської Борусії – хавбек Гюнтер Нетцер – вже готовий відчалити в Реал на своєму Ferrari (1973 рік).

нетцер

9. Класичний шотландець Грем Сунесс – зірка середньої лінії Ліверпуля, починаючи із 1978-го.

сунесс

10. Австрійський тренер Ернст Хаппель, який у 70-х очолював Фейєнорд, Севілью, Брюгге, Стандард і збірну Нідерландів, полюбляв спілкуватися із журналістами у неформальній атмосфері.

хаппель

11. Вдягався гер Хаппель також небанально.

хаппель

12. Рік 1977-й, Сполучені Штати. Джордж Бест та Елтон Джон (впізнали?!) радіють перемозі Лос-Анджелес Ацтекс над Нью-Йорк Космосом (4:1).

бест елтон джон

13. Іспанський співак Хуліо Іглесіас любив футбол не менше, ніж сер Елтон. Ба, більше, уродженець Мадрида навіть розпочинав голкіперську кар'єру в Реалі, проте фатальна ДТП поставила хрест на його спортивних мріях.

іглесіас

14. Ось так виглядав НСК Олімпійський у 1975-му. Тоді він мав іншу назву – Київський Центральний стадіон, і вміщував понад 100 тисяч глядачів.

нск олімпійський

15. Чемпіонат Німеччини 1971/72. Баварія на своїй старій арені Грюнвальдер штадіон розносить Айнтрахт – 6:3.

16. Маріо Кемпес та Даріо Фельман – ударний тандем Валенсії 70-80-х.

кемпес фельман

17. Збірна Голландії на ЧС-1974. Ця банда добереться до фіналу і єдиними, хто зупинить помаранчеву навалу, стануть господарі турніру – німці.

голландія

18. Епічне падіння Кевіна Кігана, форварда Ліверпуля, із велосипеда (1976 рік).

кіган

19. Центральштадіон у Лейпцигу. Аж до своєї перебудови у 1998-му ця арена вважалася найбільшою у Німеччині – могла прийняти 100 тисяч глядачів.

20. Зірки збірної Італії Джорджо Кіналья та Діно Дзофф – короткий відпочинок під час ЧС-1974. Щоправда, Скуадра Адзурра на тому турнірі розчарувала, не зумівши подолати бар'єр групового етапу.

кіналья дзофф

21. А ось їхній знаменитий співвітчизник Марчелло Ліппі тримався на воді вправно і щосили веслував. У 70-х цей захисник, який у майбутньому стане титулованим тренером, виступав за Сампдорію.

ліппі

22. Ефектний сейв від Хосе Анхеля Ірібара – культового голкіпера Атлетіка і збірної Іспанії 60-70-х.

ірібар

23. А це вже подвиги його югославського колеги Енвера Маріча. Голкіпер балканців став головним героєм матчу проти Бразилії на ЧС-1974, який закінчився нульовою нічиєю.

24. Сантьяго Бернабеу, легендарний президент Реала, тисне руку Олегові Блохіну (1973 рік). Королівський клуб упродовж багатьох років стежив за форвардом київського Динамо, але провернути трансфер із Союзу в ті часи було нереально.

блохін бернабеу

25. Екс-форвард МЮ Джордж Бест приймає ванну разом із коханою жінкою (однією із багатьох). Це – 1976-й, унікальний рік у біографії ловеласа-алкоголіка, адже упродовж 12 місяців він встиг засвітитися у складі одразу чотирьох клубів: англійських Стокпорт Каунті та Фулхема, ірландського Корк Селтіка та американського Лос-Анджелес Ацтекс.

бест

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Світ Статті Джордж Бест Олег Бабій Ретро Метт Басбі Грем Сунесс Кевін Кіган Овертайм Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Реал Мадрид Реал Мадрид Олег Блохін Пеле Марчелло Ліппі Мішель Платіні Йохан Кройф
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