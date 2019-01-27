"Соль нагадує мені Саленка", – Заховайло – про форварда Динамо

Відомий футбольний агент В'ячеслав Заховайло поділився враженнями від гри новоспеченого нападника Динамо Франа Соля.

"Я впевнений, що Соль почне забивати в матчах проти слабких суперників, де Динамо буде домінувати.

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Він за манерою гри чимось мені нагадує Саленка. Хоча Саленко був швидшим. Гравець штрафного майданчика. Але флангових передач у виконанні Динамо мало, ось тому поки він не дуже помітний", – цитує Заховайла dynamomania.

Нагадаємо, 26-річний Фран Соль встиг взяти участь у двох спарингах Динамо, але поки так і не зміг відзначитись дебютним голом.

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