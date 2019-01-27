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"Соль нагадує мені Саленка", – Заховайло – про форварда Динамо

12:01 19 Читать на русском
"Соль нагадує мені Саленка", – Заховайло – про форварда Динамо
Фран Соль / Фото ФК Динамо

Відомий футбольний агент В'ячеслав Заховайло поділився враженнями від гри новоспеченого нападника Динамо Франа Соля.

"Я впевнений, що Соль почне забивати в матчах проти слабких суперників, де Динамо буде домінувати.

"Я не сидітиму в соцмережах", – Соль поділився враженнями від першого етапу зимових зборів Динамо

Він за манерою гри чимось мені нагадує Саленка. Хоча Саленко був швидшим. Гравець штрафного майданчика. Але флангових передач у виконанні Динамо мало, ось тому поки він не дуже помітний", – цитує Заховайла dynamomania.

Нагадаємо, 26-річний Фран Соль встиг взяти участь у двох спарингах Динамо, але поки так і не зміг відзначитись дебютним голом.

Топ-3 вражаючі факти про нового форварда для Динамо: чому Фран Соль – потенційно золота угода для киян

Теги
Динамо Динамо Олег Саленко В'ячеслав Заховайло Фран Соль Фран Соль
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