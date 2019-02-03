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Заховайло: Пара атакующих полузащитников Динамо вызывает вопросы

16:23 293 Читати українською
Заховайло: Пара атакующих полузащитников Динамо вызывает вопросы
Вячеслав Заховайло / соцсети

Футбольный агент Вячеслав Заховайло высказал свое мнение относительно пары атакующих хавбеков Динамо.

"Относительно легко и без приключений добились победы. Надо многих похвалить за старание и самоотдачу. Хочу высказать свое субъективное мнение о качестве игры в центральном треугольнике полузащиты киевлян в этой игре.

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Опорная зона в лице Че Че и Андриевского провели достаточно уверенно игру и критики не заслужили. Вот пара атакующих полузащитников в центральной зоне, в первом и втором таймах, вызывает пока вопросы. На мой вкус, мало креатива в создании. На футбольном жаргоне есть поговорка. "Есть те, кто носят рояль, и есть те, кто на нем играет". Очень хочется, чтобы Шепелев, Буяльский, Сидорчук и Гармаш на этом рояле начали играть. За старание и самоотдачу к ним претензий нет, молодцы, но это киевское Динамо.

Прогрессирует Алибеков... Я уверен, что поиск правого центрального защитника для "Динамо" сейчас неуместен", – написал Заховайло в своем Facebook.

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Зимние сборы Динамо Киев Динамо Киев Вячеслав Заховайло
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