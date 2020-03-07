Захисник збірної Естонії порівняв чемпіонати України та Норвегії

Естонський захисник чернігівської Десни Йоонас Тамм поділився враженнями від української першості.

"До переходу в Десну я грав в чемпіонаті Норвегії, тому в футбольному плані для мене це крок вперед. Адаптація проходить добре, я потроху знайомлюся з командою.

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У вас зовсім інший рівень футболу, ніж у Скандинавії. Мене радує той факт, що Десна має хороші шанси поборотися за зону Ліги Європи. Думаю, команді це під силу. У Десні серйозна конкуренція серед захисників, але, як на мене, це добре, тому що змушує всіх наполегливіше працювати і боротися за місце в старті.

Рябоконь трохи говорить англійською, у мене з ним хороший діалог", – розповів Тамм у коментарі програмі "Футбольний формат".

Нагадаємо, 28-річний естонський захисник перейшов у Десну в січні 2020 року. Раніше він захищав кольори Тулевика, Норчепінга, Флори, Сарпсборга, Корони та Ліллестрьома, з якого і перейшов до чернігівського клубу. За національну збірну Естонії провів 31 матч.

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